Turismo: Trancassini (Fd'I), buon lavoro a Palazzo, delega importante riconoscimento

- Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro all’assessore all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità della Regione Lazio Elena Palazzo che oggi ha ricevuto dal presidente Rocca anche la delega al Turismo. Così in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia nel Lazio, Paolo Trancassini. "Un importante riconoscimento per l’assessore Palazzo che saprà svolgere anche questo ruolo con massima dedizione e impegno, nell’interesse di tutto il nostro territorio", conclude. (Com)