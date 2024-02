Olimpiadi 2026: Giorgetti, per pista bob Cortina previsto costo totale di 118 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Piano complessivo delle opere olimpiche è incluso l'intervento di riqualificazione della pista da bob "Eugenio Monti", per il quale "è previsto un costo totale di 118,424 milioni di euro, di cui 81,6 milioni per la realizzazione delle opere. La copertura di tali oneri è, per la quota di 117,484 milioni di euro, a carico di risorse statali e, per 470 mila euro, a carico del Comune di Cortina d'Ampezzo e della Provincia di Belluno per ciascun ente". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso del Question time al Senato. Tali risorse, ha proseguito, "sono state ritenute sufficienti in fase di razionalizzazione progettuale. Fase nella quale sono state ridotte tutte le infrastrutture fisse non necessarie all'utilizzo della pista nel periodo successivo ai giochi olimpici, riducendone il costo di costruzione, l'impatto sul territorio e il costo di gestione". "Per quanto concerne la richiesta inerente alla futura sostenibilità economica dell'impianto il cosiddetto Piano di Legacy, ricordo che, già in fase di candidatura, la Regione Veneto, il Comune di Cortina d'Ampezzo e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno sottoscritto in data 29 marzo 2019 una lettera di intenti. Da ultimo, il Comune di Cortina d'Ampezzo ha formalmente identificato gli asset sui quali costruire il Piano di Legacy richiesto e ha individuato nella SeAm S.r.l. il veicolo societario gestore del relativo piano. Sulla base delle informazioni fornite, risulta che tale appalto è stato aggiudicato sulla base di un computo metrico che considera le opere da realizzare. Con riferimento ai costi di demolizione della vecchia pista, il consuntivo del quadro economico dell'intervento riporta un importo di 2.829.564 euro, a fronte di un importo finanziato di 3.812.700 euro". Per quanto riguarda i costi complessivamente sostenuti fino a oggi dalle diverse pubbliche amministrazioni, il ministro ha spiegato che "ammontano a 6.110.905,76 euro". (Rin)