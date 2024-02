Speciale energia: Regno Unito, uso di combustibili fossili diminuito del 16 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno scorso si è verificato un calo senza precedenti nell'uso di combustibili fossili nel Regno Unito così come nell'Ue, mentre il settore delle energie rinnovabili continua a crescere. Secondo la Revisione europea dell'elettricità, pubblicata dal centro studi Ember, l'energia elettrica prodotta da carbone e gas nel Regno Unito è diminuita del 16 per cento nel 2023. "L'Europa sta entrando in una nuova era di transizione energetica, con i settori energetici più puliti di sempre nel Regno Unito e nell'Ue lo scorso anno", ha affermato Sarah Brown, direttrice di Ember. "I combustibili fossili stanno giocando un ruolo più piccolo che mai come sistema con l'eolico e il solare come la sua spina dorsale". Nel 2023 il Regno Unito ha registrato una produzione record di energia rinnovabile, con l'eolico e il solare che rappresentano il 33 per cento del totale, in aumento rispetto al 29 per cento nel 2022. (Rel)