Speciale energia: Grecia, violazione norme antitrust, Ue invia raccomandazioni a società elettrica Ppc

- La commissione europea ha inviato una richiesta di informazioni alla principale compagnia elettrica della Grecia, Public Power Corporation (Ppc) in merito all'ipotesi di violazione delle norme antitrust dell’Ue. La compagnia, infatti, avrebbe venduto elettricità sul mercato greco all’ingrosso sottocosto, escludendo i principali competitor. Ppc è il principale fornitore di energia elettrica in Grecia, sia sul mercato al dettaglio che all’ingrosso, della quale lo Stato greco detiene una quota di minoranza. Secondo la commissione i sospetti effetti di questa presunta condotta sul mercato greco all'ingrosso sono stati “la marginalizzazione dei fornitori di energia indipendenti e la deterrenza degli investimenti in fonti energetiche più rispettose dell'ambiente” che hanno portato “a prezzi più elevati per i consumatori greci, nonché a livelli di emissioni più elevati di inquinamento locale”. (Gra)