Speciale energia: Fvg, prefettura Udine, rinnovata intesa “Energia solidale” con Fondazione Friuli e Caritas

- Grazie al progetto "Energia solidale", avviato a fine 2022 tra le Caritas dell'Arcidiocesi di Udine e della Diocesi di Concordia Pordenone e Fondazione Friuli con il sostegno delle prefetture di Udine e Pordenone, 997 persone hanno potuto beneficiare di un sostegno per il pagamento di utenze energetiche e affitto. Lo hanno comunicato gli ideatori del progetto che si sono riuniti nella prefettura di Udine per rinnovare il protocollo d’intesa anche per il biennio 2024-2025. La fondazione aveva messo a disposizione delle due Caritas un fondo di 300 mila euro, che è servito a dare aiuto, per il tramite dei 10 centri di ascolto diocesani, a 686 persone nella provincia di Udine: 160 famiglie e 69 singoli residenti in 60 Comuni. Circa 74 mila euro hanno permesso di saldare le spese per utenze energetiche (con una media di 290 euro per l'energia elettrica e 500 euro per il gas); circa 32 mila euro le spese arretrate per affitti (con una media di 680 euro); 13 mila euro hanno sanato le situazioni debitorie per spese condominiali arretrate (con una media di 1.300 euro). Sono stati garantiti anche aiuti per l'acqua potabile (10.500 euro, con una media di 240) e per la liquidazione di cartelle esattoriali (6.600 euro). Altri 14 mila euro hanno supportato spese scolastiche, assicurazioni Rea, abbattimento delle rate dei mutui e spese di trasporto. (Frt)