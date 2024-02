Speciale energia: Bulgaria, Commissione Ue rileva infrazione su regole per sicurezza forniture gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha avviato contro la Bulgaria una procedura di infrazione per la mancata notifica di informazioni previste dal Regolamento Ue sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas. Ai sensi del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un piano d’azione preventivo contenente le misure necessarie per eliminare o mitigare i rischi individuati per l’approvvigionamento di gas. I Paesi membri sono anche tenuti a stilare un piano di emergenza con le misure da adottare con lo stesso obiettivo. I piani devono essere periodicamente aggiornati, resi pubblici e notificati alla Commissione ogni quattro anni. Il primo aggiornamento era previsto il primo marzo 2023. La Bulgaria non ha ancora notificato il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza aggiornati. La Commissione ritiene che in questo modo la Bulgaria non abbia adempiuto ai propri obblighi e ha inviato una lettera di costituzione in mora. Sofia ha ora due mesi per rispondere e provvedere alle carenze segnalate. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di inviare un parere motivato alla Bulgaria. (Seb)