Speciale energia: Pichetto Fratin, nucleare è cruciale per sicurezza e decarbonizzazione

- Per garantire la sicurezza del sistema energetico e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione è necessario andare avanti sulla strada del nucleare. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, visitando il Centro di ricerche Enea di Frascati e, in particolare, alcuni laboratori impegnati in attività sulla fusione nucleare. “Con molto piacere sono venuto per ringraziare tutti i ricercatori, tecnici e addetti che sono qui impegnati nel grande sforzo della ricerca e dello sviluppo tecnologico nel campo dell’energia nucleare. Si tratta - ha proseguito il ministro - di una sfida cruciale, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione, sia dal punto di vista qualitativo, perché è a emissioni zero, che quantitativo, perché consente di dare continuità su scala globale, ovviando al limite intrinseco delle rinnovabili che invece sono discontinue, ma anche sotto l’aspetto della sicurezza, su cui Enea è in prima linea”. Per il ministro “occorre andare avanti su questa strada. E per questo a settembre abbiamo istituito al Mase la Piattaforma per il nucleare sostenibile, presidio di competenze tecniche a livello nazionale. Il nostro obiettivo è di mettere insieme istituzioni, enti universitari e di ricerca, aziende private intorno alla ipotesi di ritorno dell’Italia al nucleare". (Com)