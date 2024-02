Speciale energia: ad Amsterdam uno spettacolo teatrale a impatto ambientale zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della giornata "M'illumino di meno", la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, l'Istituto italiano di cultura di Amsterdam presenta lo spettacolo "Mi abbatto e sono felice" di e con Daniele Ronco, produzione della compagnia Mulino ad Arte. Lo ha reso noto un comunicato dell’Istituto italiano di cultura. Originaria della zona di Torino, la compagnia Mulino ad Arte è stata fondata nel 2012 ed è focalizzata sulla produzione green di spettacoli. “’Mi abbatto e sono felice’ è un monologo a impatto ambientale zero, autoironico e dissacrante, che vuole far riflettere su come si possa essere felici abbattendo l'impatto che ognuno di noi ha nei confronti del Pianeta. Nell'era del benessere, dove tuttavia disagio, crisi e inquinamento sono sempre più pressanti, lo spettacolo ci interroga sulla convinzione che la felicità dell'uomo sia direttamente proporzionale alla sua produttività, riferendosi ai principi etici della decrescita felice di Maurizio Pallante. L'attore, secondo il format del Teatro a Pedali, genera l'energia necessaria allo spettacolo pedalando e, nel frattempo, accompagna il pubblico in una spola fra passato e presente. Il primo, ispirato al vissuto del nonno, intriso di freschezza e genuinità; il secondo, invece, frenetico e sempre più stanco di correre”, si legge nel comunicato. Lo spettacolo sarà in lingua italiana (ma sarà fornita partitura in olandese) e si svolgerà il 13 febbraio alle 19:00 all’Istituto italiano di cultura di Amsterdam. (Beb)