Speciale energia: Ucraina-Russia, Grossi (Aiea) elogia livello di protezione chimica e nucleare di centrale Zaporizhzhia

- Il livello di protezione chimica e nucleare alla centrale nucleare di Zaporizhzhia è alto. Lo ha affermato il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, a seguito della sua visita all'impianto. "Per quanto riguarda il livello di radiazioni e la protezione chimica, qui va tutto bene, abbiamo ottime comunicazioni. Apprezzo tutto lo sforzo che tutte le parti stanno prendendo in questa direzione", ha detto Grossi in conferenza stampa, aggiungendo che la comunicazione è "uno dei principi fondamentali di sicurezza". (Kiu)