Russia: governatore di Belgorod, attacco ucraino a Rzhevka provoca cinque feriti

- Sono cinque le persone che sono rimaste ferite a causa dell'attacco ucraino sferrato nel villaggio di Rzhevka, nel distretto di Shebekino della regione di Belgorod. Lo ha riferito sul suo canale Telegram il governatore della regione di Belgorod, Vjacheslav Gladkov. "Secondo le informazioni preliminari, ci sono cinque feriti, uno di cui in gravi condizioni", ha scritto Gladkov, aggiungendo che tutti i feriti saranno ricoverati in ospedale a Belgorod. Inoltre, i frammenti di munizioni hanno danneggiato due abitazioni private e un'autovettura. Il funzionario aveva riferito in precedenza che un drone kamikaze ucraino aveva colpito un autobus nel villaggio di Novaya Tavolzhanka, nello medesimo distretto, causando il ferimento di una persona. (Rum)