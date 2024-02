Municipio Roma X: M5S, mercato degli stracci torna a via Pietri, Falconi dimentica il bene comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli operatori del mercato ed i cittadini hanno beneficiato dello spostamento del mercato a via dell'Appagliatore, il fatto che l'amministrazione attuale voglia cancellare quanto disposto dalla precedente, è più che preoccupante, allarma. Non ci sono ragioni per un ritorno alla vecchia via ma le continue rimostranze e sollecitazioni in Consiglio di Giuliana Di Pillo non hanno potuto alcunché. Era l'amministrazione a pagare i danni conseguenti al passaggio di furgoni in una strada troppo stretta come quella di via D. Pietri: marciapiedi frantumati, spartitraffico sfasciati eppure, con tutto ciò, il Municipio ha pensato di collocare via Pietri come strada da mercato quando da regolamento è inclassificabile come tale. L' amministrazione attuale – per esattezza l'assessore alle Attività Produttive Antonio Caliendo e il presidente Commissione Attività Produttive Raffaele Biondo – si è guardata bene dal concertare lo spostamento con i cittadini e gli operatori del commercio. È quindi evidente la mancata trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Ci aspettiamo non solo un ripensamento, di più, un chiaro e netto cambio di direzione nel gestire il bene comune", concludono gli esponenti M5s Municipio Roma X. (Com)