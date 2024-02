Serbia: relatore Ue Bilcik, testo votato della risoluzione è "un compromesso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo finale della risoluzione votata oggi dal Parlamento europeo sulla Serbia "è un compromesso" tra le richieste delle varie componenti politiche. Lo ha precisato il relatore del Parlamento europeo per la Serbia, Vladimir Bilcik, in un intervento per l'emittente televisiva "N1" dopo l'approvazione all'Eurocamera della risoluzione sulle elezioni in Serbia. Bilcik ha dichiarato di essere soddisfatto del testo votato. "La risoluzione richiede un'indagine e questa è la cosa più importante, ora le istituzioni serbe si muovano", ha sottolineato l'eurodeputato. "Penso che le osservazioni critiche contenute nella risoluzione debbano essere intese come una sorta di raccomandazione su ciò che la Serbia deve fare in seguito", ha concluso Bilcik.(Seb)