Francia: nel 2023 aumentati dell'87 per cento sequestri di beni criminali

- Nel 2023 in Francia i sequestri di beni criminali sono aumentati dell'87 per cento, raggiungendo la cifra record di 1,4 miliardi di euro. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia francese, Eric Dupond-Moretti, durante un punto stampa organizzato in occasione di una visita nei magazzini dove sono raccolti i beni sequestrati. Alcuni oggetti, come i veicoli, possono essere "ridistribuiti alle forze di sicurezza interna", mentre gli immobili possono andare ad "associazioni caritative", ha detto il guardasigilli. Lo scorso anno sono stati venduti 163 immobili per 33,3 milioni di euro, mentre 4.887 beni mobili hanno portato 18,9 milioni di euro. (Frp)