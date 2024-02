Nepal: ministro Esteri parte per visite in Australia e Nuova Zelanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Nepal, Narayan Prakash Saud, sarà in visita a Perth, in Australia, domani e dopodomani (9 e 10 febbraio) per partecipare alla settima Conferenza sull’Oceano Indiano, organizzata dal governo australiano e da India Foundation sul tema “Verso un Oceano Indiano stabile e sostenibile”. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri nepalese, precisando che Saud interverrà al forum il 10 febbraio e che avrà anche un colloquio bilaterale con l’omologa australiana Penny Wong. Il ministro si recherà poi a Wellington, in Nuova Zelanda, per incontrare l’omologo Winston Peters, con cui avrà un colloquio il 14 febbraio, preceduto dalle consultazioni ministeriali bilaterali. Il ritorno a Katmandu è previsto per il 15 febbraio.(Inn)