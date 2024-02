Agroalimentare: Masaf, trovata intesa su decreto ministero per Caa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto del Masaf sul funzionamento dei Centri di assistenza agricola (Caa) incassa l'intesa in Conferenza Stato-Regioni. L'obiettivo - informa una nota del ministero dell'Agricoltura - è garantire procedure uniformi e tempi ridotti nei pagamenti per le domande di aiuto pubblico in agricoltura, a vantaggio di tutto il settore. I Centri di assistenza agricola radicati sul territorio rappresentano un anello imprescindibile per gli agricoltori nella gestione dei fascicoli aziendali e nel percepimento dei contributi comunitari. Il provvedimento del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste tiene conto delle esigenze espresse dai professionisti, garantendo al contempo la separazione tra attività di consulenza e di assistenza secondo le richieste europee. Viene inoltre garantito appieno il ruolo fondamentale delle Regioni, perseguendo allo stesso tempo un coordinamento più stretto, a cominciare dalla gestione dei dati, con Agea. (Com)