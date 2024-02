Regno Unito: ex premier Brown denuncia i livelli "osceni" di "povertà nascosta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è alle prese con una "epidemia di povertà nascosta", con le famiglie più colpite che vivono nello squallore e non hanno cibo, riscaldamento e beni di prima necessità. Lo ha dichiarato l'ex primo ministro britannico, Gordon Brown, che ha accusato il governo di aver creato un muro di silenzio attorno ai livelli "osceni" di povertà nel Paese e ha criticato i ministri per aver "distrutto sistematicamente" il sistema di sicurezza sociale. Ripreso dal quotidiano "The Guardian", Brown ha dichiarato che è un "oltraggio morale" il fatto che il governo non sia disposto ad affrontare un'emergenza sociale che ha creato milioni di vittime "dimenticate e senza voce". L'ex premier ha descritto il Regno Unito come "perseguitato dalla povertà che pensavamo fosse stata consegnata alla storia" e ha sollecitato il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, a utilizzare il suo budget di primavera per affrontare la sofferenza delle famiglie povere nel Paese. "In un'economia avanzata, comprendere queste privazioni non dovrebbe essere una questione di ideologia ma una questione di decenza", ha affermato Brown. (Rel)