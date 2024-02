Serbia: Tepic (Ssp), risoluzione Parlamento Ue separa presidente Vucic da Stato e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, con l'adozione della risoluzione sulle elezioni di dicembre nel Paese balcanico, per la prima volta ha separato il presidente Aleksandar Vucic dallo Stato e dai suoi cittadini. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Partito libertà e giustizia (Ssp), Marinika Tepic, dopo la votazione della risoluzione al Parlamento europeo sulle elezioni in Serbia. Tepic, ripresa dall'emittente "N1", ha dichiarato di essere convinta che presto avrà luogo nel Paese "un'indagine indipendente da parte di esperti internazionali", che, ha sottolineato, "deve avvenire sull'intero processo elettorale, non solo su ciò che è accaduto il giorno stesso delle elezioni". "Non basta indagare solo quanto accaduto il giorno delle elezioni, ma anche su tutta la fase precedente. Mi riferisco al controllo dei media, alla promozione di un partito e al sostegno di una lista", ha detto Tepic. L'esponente politica di Belgrado ha quindi rimarcato che con l'adozione della risoluzione "per la prima volta vediamo una separazione completa tra ciò che Vucic ha cercato di introdurre come pratica e cioè l'uguaglianza tra Serbia, Stato e se stesso". "Vucic non è la Serbia. In Serbia ci sono cittadini, media ed elezioni che devono essere libere", ha sottolineato ancora Tepic. (segue) (Seb)