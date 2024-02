Serbia: Tepic (Ssp), risoluzione Parlamento Ue separa presidente Vucic da Stato e cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risoluzioni vanno e vengono. Questa non è la prima né sarà l'ultima", ha dichiarato invece la premier serba Ana Brnabic sul social network X, commentando la decisione dell'organo europeo. La risoluzione sulla situazione in Serbia dopo le elezioni generali dello scorso dicembre è stata adottata oggi dai deputati del Parlamento europeo riunito in sessione plenaria con una maggioranza convincente. Hanno votato a favore dell'adozione della risoluzione 461 deputati, 53 contrari e 43 si sono astenuti. Nel testo approvato, l'Eurocamera "esorta la Commissione a lanciare un'iniziativa per l'invio di una missione di esperti in Serbia per valutare la situazione relativa alle recenti elezioni e gli sviluppi post elettorali, nel tentativo di facilitare i presupposti per l'instaurazione di un dialogo sociale necessario, per tentare di ripristinare la fiducia del pubblico nelle istituzioni e per valutare e affrontare i problemi sistemici dello Stato di diritto in Serbia". Il testo della risoluzione contiene anche la richiesta di una sospensione da parte dell'Ue dei finanziamenti alla Serbia se le autorità di Belgrado non saranno pronte ad attuare le principali raccomandazioni elettorali o se i risultati dell'inchiesta dovessero dimostrare che le autorità serbe sono direttamente coinvolte nei presunti brogli. (Seb)