- Via libera definitivo, da parte dell’Aula della Camera, con 224 sì, nessun voto contrario e dieci astenuti, alla proposta di legge recante modifiche alla legge 30 marzo 2004, numero 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. Il provvedimento era stato già approvato, in un testo unificato, dal Senato.(Rin)