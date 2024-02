Usa: Warner Music annuncia taglio di 600 dipendenti nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La statunitense Warner Music, fra le tre maggiori etichette musicali al mondo, taglierà 600 posti di lavoro, il 10 per cento del totale, come parte di un piano di riduzione dei costi da 200 milioni di dollari. Lo ha annunciato il suo presidente ed amministratore delegato, Robert Kyncl, assicurando in una nota ai dipendenti che il piano "mira a liberare fondi da reinvestire nella musica e accelerare la nostra crescita per il prossimo decennio”. Saranno interessati dalla misura in particolare i dipendenti delle proprietà media, della sede centrale e di diversi supporti. Il gruppo, uno dei tre colossi della musica insieme a Sony e Universal, assicura in particolare di aver avviato "trattative esclusive per la possibile vendita dei siti di informazione e intrattenimento Uproxx e HipHopDX". Kyncl spiega inoltre di aver deciso di "porre fine al marchio di podcast Interval Presents e all'editore di social media Imgn". La major è oggi di proprietà del fondo Access Industries del miliardario anglo-americano Len Blavatnik, che la acquistò nel 2011 per 3,3 miliardi di dollari. Il suo catalogo comprende, tra centinaia di artisti, Ed Sheeran, Christine and the Queens, Eric Clapton, Gorillaz, Missy Elliott, Phil Collins e i vecchi album di Madonna. Nel 2022 il gruppo ha anche annunciato di aver acquistato i diritti su tutte le opere di David Bowie per 250 milioni di dollari. (Was)