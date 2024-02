Governo: Lollobrigida, sostegno ad agricoltura con equità - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo intende sostenere il settore dell’agricoltura compiendo scelte di “equità”, per favorire “chi ha bisogno con interventi significativi” che possano aiutare “davvero”. Finora, è stato “poco ai poveri e più ai ricchi” tra gli imprenditori agricoli. È quanto dichiarato dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della sua visita alla fiera Fruit Logistica, in corso a Berlino. L’esponente di Fratelli d’Italia (Fd’I) ha ribadito che, finché sarà ministro, continuerà a sostenere gli agricoltori. Tuttavia, gli aiuti dovranno svilupparsi sulla base della disponibilità di bilancio e dovranno essere diretti “prima ai deboli, poi agli altri”. No quindi a interventi “orizzontali”, come l’Irpef è stara per anni, perché esentare gli imprenditori agricoli “ricchissimi non è equo nei confronti degli altri italiani in condizioni diverse”. Lollobrigida ha, infine, affermato: “I soldi non si stampano con il Monopoli, un tempo era così e l’Italia è piena di debiti per questo”. (Res)