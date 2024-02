Speciale energia: delegazione tedesca di alto livello ad Algeri per colloqui su idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione tedesca di alto livello guidata dal ministro dell'Economia di Berlino, Robert Habeck, è giunta ieri in Algeria per discutere i seguiti del memorandum d'intesa sull'idrogeno verde stipulato nel dicembre 2022. Il progetto mira a produrre nel Paese nordafricano idrogeno verde - attraverso un processo di elettrolisi dell'acqua alimentata da fonti rinnovabili di energia - e una condotta tra l’Africa e l’Europa, posizionando l’Algeria come un possibile, importante futuro fornitore di idrogeno verde, sfruttando il notevole potenziale del Paese nell'energia solare ed eolica, con l’Italia a fare da snodo per la distribuzione agli altri paesi del Vecchio Continente. Durante la visita, Habeck avrà incontri con alti funzionari algerini, inclusi il primo ministro Nadir Larbaouie il ministro dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab. (Ala)