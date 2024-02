Speciale energia: QatarEnergy firma accordo Gnl con l’indiana Petronet per 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera qatariota QatarEnergy ha firmato un accordo di vendita e acquisto di 20 anni con l'indiana Petronet Lng per la fornitura di 7,5 milioni di tonnellate all'anno di gas naturale liquefatto. A partire da maggio 2028, i volumi contrattuali di carburante proveniente dal Qatar saranno consegnati direttamente ai terminali in tutta l’India dalla flotta Gnl di QatarEnergy, ha affermato mercoledì in una nota la compagnia energetica statale. "Questo accordo rappresenta un'altra pietra miliare nella partnership energetica di lunga data tra Qatar e India", ha affermato Saad al Kaabi, presidente e amministratore delegato di QatarEnergy. Il nuovo accordo "rafforzerà ulteriormente le relazioni con l'India e sosterrà la sua visione di aumentare il contributo del gas naturale nel suo mix energetico", ha affermato Al Kaabi. (Res)