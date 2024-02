Turismo: Rotelli (Fd'I), bene delega ad Elena Palazzo, farà ottimo lavoro per tutta Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accolgo con favore la scelta del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, di affidare la delega al turismo ad Elena Palazzo, attualmente già assessore all'Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità. Lo dice Mauro Rotelli, deputato viterbese di Fratelli d'Italia e Presidente della Commissione Ambiente, Territorio Lavori Pubblici della Camera. "In un momento in cui il turismo è sempre più un asset strategico per lo sviluppo economico dei territori, il conferimento della delega ad un assessore dimostra ancora una volta l'attenzione della Regione Lazio per questo comparto. Desidero ricordare come la Regione abbia promosso moltissime iniziative di promozione territoriale per valorizzare le eccellenze del Lazio, come ad esempio gli importanti risultati raggiunti alla Bit di Milano che si è appena conclusa. All'assessore Palazzo vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà portare avanti un ottimo lavoro per tutta la Regione e, insieme ai colleghi Sabatini e Paterna, anche per tutta la Tuscia", conclude. (Com)