Brasile: Lula, Bolsonaro partecipe del "colpo di Stato" denunciato da Corte suprema

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha detto che il suo predecessore, Jair Bolsonaro, ha con ogni probabilità "partecipato" alla preparazione del colpo di Stato denunciato oggi, con "dati concreti", dalla magistratura. Bolsonaro, "che all'epoca era al governo, non era pronto a vincere, non era pronto a lasciare il posto, tanto che non ha avuto il coraggio di trasmettermi la fascia presidenziale" durante l'insediamento, "ed è andato negli Stati Uniti. Deve aver partecipato nella preparazione di questo colpo di Stato", ha detto Lula commentando l'operazione della Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stf) che ha portato, tra le altre cose, al ritiro del passaporto di Bolsonaro. L'accusa rivolta a una rete composta da ministri e funzionari dello Stato, è quella di aver agito per non riconoscere il risultato delle elezioni del 2022 preparando un "colpo di Stato". (segue) (Brs)