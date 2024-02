Brasile: Lula, Bolsonaro partecipe del "colpo di Stato" denunciato da Corte suprema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Evidentemente ci sono tante persone coinvolte, tante persone che saranno indagate, perché il dato concreto è che c’è stato un tentativo di colpo di stato, c’è stata una politica irrispettosa della democrazia, c’è stato un tentativo di distruggere quello su cui avevamo lavorato a lungo, che è il processo democratico”, ha detto Lula nel corso di un'intervista a radio "Itatiaia". “Dobbiamo sapere chi ha finanziato, chi ha pagato, chi ha finanziato quei campi. Per non permettere mai più che si ripeta quello che è successo l’8 gennaio 2023”, ha aggiunto il presidente ricordando il giorno in cui, una settimana dopo il suo insediamento, sostenitori di Bolsonaro hanno invaso le sedi dei palazzi del potere, a Brasilia (Corte Costituzionale, Parlamento, presidenza). (Brs)