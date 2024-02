Tunisia-Italia: Carabinieri pronti a rafforzare cooperazione nel contrasto ai crimini ambientali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni a Tunisi è in corso una commissione della Fiep, acronimo che designa Francia, Italia, Spagna e Portogallo, i cosiddetti padri fondatori dell’Associazione dei comandanti della Gendarmeria e della Polizia a statuto militare. “Quest'anno, nel 2024 – spiega il tenente colonnello a “Nova” - l'Arma dei Carabinieri per l'Italia detiene la presidenza annuale di turno dell'associazione ed è un evento importante. La presidenza viene gestita dal comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale Teo Luzi. Durante il corso dell'anno, la commissione - ossia una sorta di tavolo tecnico che affronta gli argomenti di pertinenza - si riunisce quattro volte per poi, alla fine dell'anno, condurre la riunione conclusiva dei comandanti e direttori generali delle forze. Il tema scelto dalla presidenza italiana è l'approccio delle forze di gendarmeria ai crimini ambientali”. (segue) (Tut)