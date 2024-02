Tunisia-Italia: Carabinieri pronti a rafforzare cooperazione nel contrasto ai crimini ambientali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruggeri ricorda che ben 21 Paesi fanno parte di Fiep. “Partiamo dal Sud America fino ai paesi dell'Est Europa. La stessa Ucraina ne fa parte da diversi anni, anche se per ovvie ragioni, la Guardia nazionale ucraina non riesce a partecipare a tutti i meeting di persona. Qualche volta si collegano, altre ci fanno sapere che parteciperanno al prossimo, li abbiamo visti a ottobre l'ultima volta in presenza. L'Associazione ha lo scopo di effettuare, tra le forze, uno scambio di best practices su determinati settori, oltre a una condivisione delle offerte formative. Perché nasce secondo un'idea di standardizzare, far comunicare le forze di gendarmeria dei nostri Paesi in ottica di cooperazione. Quindi, ogni anno, tutti o quasi tutti i Paesi mettono a disposizione degli altri membri un'offerta formativa, con la possibilità di frequentare corsi in lingue inglese, francese e di ospitare delegazioni degli altri Paesi su delle tematiche che possono essere ritenute di interesse”. (segue) (Tut)