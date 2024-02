Tunisia-Italia: Carabinieri pronti a rafforzare cooperazione nel contrasto ai crimini ambientali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'Arma dei Carabinieri, per quest'anno, punta molto sull'ambiente e sui crimini ambientali, considerando che, dopo l'acquisizione della Guardia forestale, siamo la più grande forza di polizia ambientale al mondo e abbiamo delle expertise che possiamo condividere e che molti ci chiedono di condividere”, aggiunge il tenente colonello Ruggeri. “La riunione in corso ha confermato ulteriormente l'interesse e l'importanza che determinati reati ambientali hanno, sempre crescente, nell'ambito dei singoli Paesi e come il crimine ambientale abbia assunto una dimensione transnazionale. Ecco, dunque, l’importanza di parlarne in questi contesti multilaterali di cooperazione: sia perché queste riunioni sono funzionali ad accrescere la consapevolezza dei Paesi che ancora non hanno un quadro, o expertise dedicate; sia perché favoriscono lo scambio. Se il rappresentante di ogni Paese porta un caso di studio e lo condivide, miglioriamo le professionalità di tutti. Questo è lo scopo principale dell’Associazione”, spiega ancora Ruggeri. (segue) (Tut)