Tunisia-Italia: Carabinieri pronti a rafforzare cooperazione nel contrasto ai crimini ambientali (6)

21 luglio 2021

- Il tenente colonnello sottolinea che “la Tunisia, alla quale ci lega un rapporto di collaborazione che va avanti nel tempo, ha manifestato interesse per il tema dei crimini ambientali che abbiamo presentato come Arma, riservandosi di farci sapere eventuali esigenze per la formazione specifica nel settore della prevenzione degli incendi, nonché delle tecnologie che possiamo fornire o insegnare in materia di crimini ambientali. Dalla prevenzione degli incendi al ciclo dei rifiuti, al contrabbando di specie protette, sono tra i crimini che più di altri mostrano una dimensione transnazionale. Il ciclo dei rifiuti è un fenomeno che ormai ha superato i confini di Stato delle singole nazioni”, afferma ancora Ruggeri. Per il tenente colonello dei Carabinieri, i reati ambientali vanno a condizionare anche l'ordinamento interno dei singoli Paesi: “Il contrabbando di specie protette – sottolinea - viaggia attraverso i confini degli Stati da tempo, mentre l'antincendio boschivo è limitato a determinati Paesi. L’Arma dei Carabinieri ha delle esperienze forti nel settore, che possiamo mettere a disposizione di chi vuole approfondire tali tematiche”. (Tut)