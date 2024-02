Puglia: Emiliano, contraddizione insopportabile definanziamento Fondo perequazione infrastrutturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel momento in cui la legge sull’autonomia differenziata è stata approvata, al di là del fatto che ci riserviamo ogni iniziativa politica o referendaria di altra natura, è evidente che noi all’interno del disegno complessivo dell’autonomia siamo obbligati in modo razionale a comportarci di conseguenza” ha proseguito il presidente della Regione Puglia. “Ai colleghi favorevoli all’autonomia dico che una presa di posizione nitida su questo punto darebbe legittimità alla loro posizione anziché negarla, perché eliminare il Fondo di perequazione è una contraddizione insopportabile, si ha l’impressione di essere presi in giro rispetto a ciò che si è detto, cioè che l’autonomia debba servire a colmare i delta di sviluppo tra zone più e meno progredite del Paese a livello infrastrutturale”. “Voglio ricordare – ha concluso il presidente Emiliano – che dovremmo mettere mani all’individuazione dei criteri di ripartizione del Fondo per le somme residue e, laddove fosse ripristinato, avere dei criteri nei quattro settori in maniera concordata”. (Com)