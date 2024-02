Serbia: Commissione Ue, difendiamo indipendenza media e libertà giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue e la Commissione europea sono forti sostenitori dell'indipendenza dei media e della libertà dei giornalisti. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri e del Servizio europeo per l'Azione esterna (Seae), Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Quando si parla di media in generale, la posizione dell'Unione europea, della Commissione e dell'Unione europea su questo tema è molto chiara. Siamo forti sostenitori della libertà dei media, della libertà dei giornalisti e sosteniamo con forza la necessità di lasciare che i media facciano il loro lavoro e, per chiunque cerchi di qualificare i media, le sue azioni si riflettono su di lui o su di lei", ha detto rispondendo a una domanda sulle recenti dichiarazioni del presidente serbo, Aleksandar Vucic, che nei giorni scorsi ha fatto allusioni su "una guerra speciale" portata avanti dai media occidentali contro Belgrado. (segue) (Beb)