Serbia: Commissione Ue, difendiamo indipendenza media e libertà giornalisti (2)

- "Soprattutto se questa persona si guarda intorno e osserva ciò che viene fatto con il sostegno della sua amministrazione per quanto riguarda la qualità del giornalismo. Per esempio, permettendo allo strumento della propaganda e della menzogna russa di mettere piede sul suolo serbo. E mi riferisco a RT Balkan, ovviamente. Un'emittente che è stata bandita dall'Unione europea a causa delle sue attività sovversive in relazione alla guerra illegale della Russia contro l'Ucraina", ha aggiunto Stano a proposito dell'emittente "Russia today" che a Belgrado ha aperto una sede. "L'Unione europea ha tenuto in grande considerazione il lavoro di tutti i media indipendenti di qualità dell'Unione europea e non solo, e si batterà sempre per il loro lavoro e per la libertà di cui dovrebbero godere, sia nei loro Paesi che in generale", ha concluso Stano. (Beb)