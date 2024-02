Cas Salis: Costa (Azione), Tajani attivo, Nordio comparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito su Ilaria Salis "dimostra come tanti, troppi, usino la presunzione di innocenza secondo convenienza. Nordio la declama in Italia, la scorda in Europa, il Pd la calpesta in Italia la riscopre in Ungheria. Chi è garantista lo deve essere sempre. Abbiamo apprezzato l'intervento del ministro Tajani, che nell'indifferenza del ministero della Giustizia, che ha agito da comparsa, si è impegnato attivamente". Lo ha detto, nell'Aula di Montecitorio, Enrico Costa, deputato di Azione. (Rin)