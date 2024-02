Roma: spaccio di sostanze stupefacenti a Velletri, arrestati tre uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gestivano una fiorente attività di spaccio di stupefacenti tra Velletri e Genzano di Roma, con un giro d’affari di migliaia di euro, e per questo sono stati arrestati. Alle prime luci dell’alba, i carabinieri della compagnia di Velletri hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emesse dall’ufficio del Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, nei confronti di tre uomini residenti nell’area di Velletri e Genzano di Roma, due italiani e uno di origine albanese, di età compresa tra 21 e 43 anni, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività d’indagine ha avuto inizio nel marzo 2023. Tramite intercettazioni telefoniche e ambientali, i militari hanno potuto acquisire elementi di colpevolezza a carico degli indagati, già noti per precedenti reati, che gestivano, ciascuno per la propria area geografica di competenza, una fiorente attività di spaccio. Nel corso dell’indagine, inoltre, le perquisizioni effettuate dai carabinieri hanno permesso di sequestrare complessivamente 42 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina e 15 cartucce calibro 9x21. L’indagine svolta ha inoltre consentito di documentare una puntuale e prospera attività di spaccio di cocaina, più volte ceduta agli acquirenti, con frequenza mensile, talvolta anche a credito e in quantitativi significativi per un giro d’affari di migliaia di euro. Al termine delle attività, per due indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari mentre un altro rimane nel carcere di Velletri dove è già detenuto.(Rer)