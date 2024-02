Gaza: Unicef, più di mille bambini palestinesi hanno perso un arto nei bombardamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre mille bambini palestinesi hanno perso un arto a causa dei bombardamenti delle Forze di difesa di Israele (Idf), dall’inizio dell’operazione militare nella Striscia di Gaza in seguito all’attacco del movimento islamista Hamas lo scorso 7 ottobre. È quanto denuncia il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), con un video pubblicato sui propri canali. “A Gaza chi paga il prezzo più alto della guerra sono i bambini. Migliaia sono stati feriti. Molti di loro sono mutilati”, afferma Unicef. Nel video vengono raccontate le storie di Shaymaa, 8 anni, che dice: “Vorrei riavere il mio braccio, la mia mano e la mia gamba per giocare ancora con i miei amici". Ramadan, 11 anni racconta: "Stavo dando da mangiare alle mie anatre e alle mie galline, e all'improvviso è stata bombardata una casa di fronte alla nostra, sono svenuto. Quando mi sono svegliato non avevo più la mia gamba”. “Come andrò a scuola? Come correrò? Come giocherò con i miei amici? Mi vergogno", dice Ramadan. “I bambini di Gaza porteranno queste ferite per sempre”, conclude Unicef. (Com)