Agricoltura: un centinaio di agricoltori Sardegna verso Roma per manifestazione nazionale

- Saranno un centinaio gli agricoltori e allevatori sardi che parteciperanno alla manifestazione nazionale indetta in piazza San Giovanni a Roma. Partiranno domani mattina col primo volo per la capitale per portare la loro voce nella protesta del mondo delle campagne italiano contro le politiche europee. La richiesta al Governo italiano è un impegno nei confronti dell'Unione europa per rendere la burocrazia più snella e che alzi la voce contro i regolamenti di Bruxelles che rischiano di rendere improduttive le loro aziende. All'Europa si chiede anche di ripensare le misure di sostenibilità del settore agroalimentare (Green Deal) e l'abolizione degli incentivi per non coltivare i terreni. A Cagliari rimarrà il presidio al varco Dogana del porto dove i manifestanti hanno trascorso la nona notte di sit-in. (Rsc)