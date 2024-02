© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Grecia i trattori degli agricoltori in protesta si trovano sull'autostrada nazionale Atene-Lamia, all'altezza dello svincolo di Anthili, in prossimità del chilometro 210 della strada e stanno bloccando le auto che viaggiano in entrambi i sensi di marcia. Nel frattempo, la polizia stradale sta deviando il traffico sulle corsie laterali nel tratto tra Lamia e Termopoli. Lo riferisce l’agenzia Ana Mpa.(Gra)