Intesa: Messina, non è facile vendere attività in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ha continuato il suo percorso che vede ridotta l’esposizione in Russia, ma in questa fase “non è facile" vendere le attività in Russia. L’aspetto burocratico prevede “diversi step” perché ad essere coinvolti nelle transazioni “sono manager locali”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, durante un’intervista a Bloomberg Tv. L’esposizione verso la Russia “è in ulteriore riduzione” ha confermato l’istituto bancario pochi giorni fa, in occasione della presentazione dei conti al 31 dicembre 2023. L’esposizione, infatti, risulta diminuita dell’82 per cento (circa 3 miliardi di euro) rispetto a fine giugno 2022 e scesa allo 0,1 per cento dei crediti a clientela complessivi del Gruppo, e i crediti cross-border verso la Russia sono in larga parte in bonis e classificati a Stage 2. (Rem)