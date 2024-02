Imprese: Utilitalia, Fondazione Utilitatis e Leonardo siglano accordo quadro su cybersicurezza e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cyber security, smart city e smart solutions, oltre a piattaforme di dati per iniziative legate all’innovazione nell’ambito del mercato delle utilities. Sono queste le tematiche principali al centro dell’Accordo Quadro siglato oggi da Leonardo, Utilitalia e Fondazione Utilitatis (con la sua controllata Utilitatis Servizi), che stabilisce la base di una collaborazione su questioni sempre più rilevanti per le imprese di pubblica utilità. La raccolta, l’elaborazione e la condivisione dei dati sono pilastri delle infrastrutture intelligenti, ma è essenziale garantirne la protezione: in quest’ottica, la cyber security è cruciale per garantire la continuità dei servizi erogati dalle aziende e l’integrità dei dati, contribuendo a mantenere, da un lato, l’efficienza e l’affidabilità dei servizi pubblici e, dall’altro, l’adeguamento tecnologico delle utilities nell’era digitale. Sul tema smart city e smart solutions, i firmatari si impegnano ad esplorare e implementare soluzioni intelligenti per migliorare l’efficienza dei servizi ai cittadini e la sostenibilità delle città. Al centro dell’accordo c’è inoltre lo sviluppo di piattaforme di dati innovative per promuovere l’innovazione nel mercato delle utilities. La collaborazione tra Utilitalia e Leonardo verrà avviata attraverso iniziative formative in materia di cyber security e data platform, per poi essere progressivamente sviluppata, in funzione delle specifiche richieste delle imprese dei servizi pubblici, all’interno dei gruppi di lavoro che la Federazione intende costituire. (segue) (Com)