Imprese: Utilitalia, Fondazione Utilitatis e Leonardo siglano accordo quadro su cybersicurezza e innovazione (2)

"Già da diversi anni – spiega il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini – siamo impegnati per la diffusione tra le associate della cultura della sicurezza informatica e fisica degli asset. L'evoluzione della disciplina in materia, con l'attuazione della Direttiva Nis2, unita all'allargamento del perimetro delle imprese interessate al rispetto di precisi obblighi in materia, richiede alla Federazione una nuova e maggiore dedizione nell'affiancamento alle aziende. La collaborazione con Leonardo ci offre l'opportunità di avvalerci di un primario operatore nazionale e internazionale sui temi della sicurezza delle utilities e della crescita digitale dei processi industriali". "L'obiettivo delle associate - prosegue - deve essere quello di aumentare e consolidare le basi di conoscenza e competenza su cui fare affidamento non solo nelle fasi di pianificazione e realizzazione degli investimenti di sviluppo digitale, ma anche nelle fasi di eventuale emergenza a fronte di eventi imprevisti e potenzialmente disruptive". "Questa collaborazione - evidenzia il presidente di Fondazione Utilitatis, Mario Rosario Mazzola - rappresenta per la Fondazione un'opportunità straordinaria per lo sviluppo congiunto di attività di ricerca nei settori cruciali della cyber security, delle smart city e delle smart solutions. La partnership mira a esplorare le potenziali implicazioni di tali innovazioni nel contesto delle Utility, concentrandosi in particolare sugli aspetti legati al settore idrico". "L'accordo quadro siglato oggi – sottolinea Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo – rappresenta la conferma plastica di come l'azienda sia al servizio della collettività. L'intesa con le imprese di pubblica utilità – aggiunge – dimostra come la tecnologia messa a punto dalle nostre strutture e dai nostri centri di ricerca possa sviluppare applicazioni utilizzabili sia nello spazio sia nelle nostre città".