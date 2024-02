Europee: Prandini, non mi candido, mio impegno è in Coldiretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Guardi, in passato si è detto che avrei fatto il ministro o comunque il parlamentare, qualche mese fa che ero candidato per la regione Lombardia e oggi che sarei candidato per le Europee. Io voglio fare con grande orgoglio il presidente nazionale della Coldiretti per tutto il mandato. Sono stato appena rieletto è il mio impegno è tutto per gli agricoltori". Loa ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell'intervista a TgCom24 in cui gli è stato chiesto se è vera la notizia che potrebbe candidarsi alle elezioni Europee. (Rin)