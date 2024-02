Stellantis: nuovo sciopero degli operai nello stabilimento di Mirafiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo sciopero questa mattina degli operai dello carrozzeria di Stellantis a Mirafiori (Torino) preoccupati dall’ennesimo mese di cassa integrazione e dalla mancanza di prospettive future per lo stabilimento. “Quando le lavoratrici e i lavoratori scioperano spontaneamente vuol dire che la situazione è arrivata al limite. Non c’è più tempo da perdere, bisogna agire immediatamente. Le soluzioni possono essere trovate partendo dalle proposte su Mirafiori di Fim Fiom e Uilm di Torino - lo ha affermato il segretario della Fiom-Cgil di Torino Edi Lazzi -. Proposte concrete per la città, per l’industria manifatturiera, per l'economia in generale. (segue) (Rpi)