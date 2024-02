© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le manifestazioni e le riunioni per la presidenza italiana del G7, verranno utilizzate penne ottenute tramite il riciclo di bottiglie di plastica. "Questo è il riciclo, questa è l'economia circolare", spiega il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un video pubblicato su X, in cui ricorda come applicare l'economia circolare "significa fare una vera politica a tutela dell'ambiente". (Res)