Napoli: suicida l’uomo barricato a casa, ha ucciso la moglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è suicidato l’uomo che questa mattina si è barricato armato nella sua abitazione di via Raffaele Testa, a Napoli, dopo aver probabilmente ucciso la moglie. Le forze dell'ordine, entrando nell'abitazione, hanno infatti trovato i due cadaveri: la donna, ormai senza vita e accanto il cadavere del marito, forse suicida. Sono ancora da accertare le dinamiche dell'accaduto. Secondo le prime informazioni i tre figli non erano in casa, perché due si trovavano a scuola e uno in viaggio di istruzione.(Ren)