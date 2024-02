Fvg: Fedriga, via libera prima tranche da 74,5 milioni di euro per danni maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha dato il via libera al primo decreto di concessione dei ristori per i danni causati dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione dal 13 luglio al 6 agosto scorsi. I ristori, destinati ai lavori sul patrimonio edilizio abitativo, andranno a 10.776 beneficiari privati per un valore complessivo di oltre 74,5 milioni di euro. Lo hanno annunciato oggi il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e gli assessori regionali alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, e alle Infrastrutture, Cristina Amirante. "In base a quanto previsto con delibera giuntale di fine dicembre - spiegano - il ristoro concesso coprirà il 45 per cento delle voci di spesa ammissibili ovvero: gli elementi strutturali e le finiture interne ed esterne della copertura (il manto di copertura) e i serramenti, oltre che le prestazioni tecniche e l'attività di supporto all'inserimento delle istanze. Il contributo concesso andrà da un minimo di 50 euro fino a un massimo di 30 mila euro e potrà essere cumulato con l'indennizzo assicurativo fino alla concorrenza massima del 100 per cento del sinistro subito". Le tipologie di danno ristorate consentiranno di ripristinare le condizioni di utilizzo dell'abitazione e coprono il 91 per cento del totale delle istanze presentate, per un controvalore pari a oltre 96 milioni, cifra che verrà complessivamente impegnata a copertura della spesa prevista. "Nei prossimi giorni - spiegano ancora Fedriga, Riccardi e Amirante - ai beneficiari individuati dal primo decreto verrà inviata una comunicazione personale all'indirizzo mail indicato in domanda; in essa si chiederà di prendere visione del decreto che contiene l'importo del ristoro concesso per ciascun soggetto". (Frt)