Agricoltura: Fontana, non possiamo sostituirci all’Europa

- "Noi possiamo metterci l’impegno, la volontà e la condivisione, ma non possiamo sostituirci all’Europa per prendere queste decisioni. Più che impegnarci, ed è quello che facciamo da anni, non possiamo fare”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’incontro “L'intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione: opportunità e rischi”, dopo il confronto avvenuto ieri tra i rappresentanti dei due presidi di Melegnano e di Brescia degli agricoltori e allevatori lombardi con i componenti della Commissione Agricoltura. “Non so perché non siano stati soddisfatti, evidentemente non li si può dare tutto quello che vogliono subito. Credo che sia un dato di fatto”, ha concluso Fontana (Rem)