Algeria: precipita elicottero militare, tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre membri delle Forze armate algerine sono morti in seguito allo schianto di un elicottero militare nella provincia di Ouargla, nella parte sud-orientale del Paese nordafricano. Lo ha annunciato la presidenza della Repubblica algerina in un comunicato ufficiale. “Il colonnello Amara Reda, il comandante Djellal Yassine e il sergente Belgherbi Mohamed hanno purtroppo perso la vita in questo tragico incidente”, afferma la nota. Le circostanze esatte dell’accaduto non sono immediatamente chiare e sono attualmente in corso le indagini per determinare le cause dello schianto. (Ala)