Lazio: Califano (Pd), destra dice no a ristori per cittadini Campagnano di Roma

- Un nuovo no, l'ennesimo, alla richiesta di un fondo per indennizzare attraverso il Comune, le famiglie di Campagnano di Roma intestatarie di un contratto di servizio idrico. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "La destra regionale dopo aver cassato il mio emendamento in sede di bilancio - aggiunge - boccia anche l'ordine del giorno, presentato ieri, con il quale si chiedeva un impegno alla giunta Rocca sulla cosiddetta 'acqua avvelenata' di Campagnano di Roma. Acqua densa di arsenico e altri componenti nocivi, dunque non potabile per i residenti del territorio che continuano a pagare bollette per un servizio a 'metà'. Questa destra, ormai è palese, continua a fregarsene dei territori e dimostra, ogni giorno che passa, un totale scollamento con la realtà e una distanza siderale con quelli che sono i veri compiti di un'amministrazione", conclude.(Com)