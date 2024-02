Gaza: Mezzaluna rossa, 12 operatori sanitari uccisi da Israele dal 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 12 gli operatori sanitari della Mezzaluna rossa palestinese uccisi dalle Forze di difesa di Israele (Idf) dall’inizio delle operazioni militari sulla Striscia di Gaza, in seguito all’attacco del movimento islamista Hamas il 7 ottobre 2023. Lo ha riferito la stessa Mezzaluna rossa palestinese su X (ex Twitter). Ieri la società aveva denunciato l’uccisione del paramedico Mohammed al Omari e il ferimento di altri due membri del personale a causa di un attacco israeliano nell'area tra l'ospedale battista Al Ahli e l'ospedale Al Shifa di Gaza City, nel nord della Striscia. “Le forze di occupazione israeliane hanno deliberatamente preso di mira la squadra della Mezzaluna rossa palestinese mentre stava svolgendo una missione umanitaria coordinata per evacuare un certo numero di feriti”, si legge su X. (Res)